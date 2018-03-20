القائد الأعلى للجيش يجتمع مع القيادات العسكرية بالمناطق الوسطى وطرابلس والغربية.

طرابلس 20 مارس 2018 (وال)-اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج اليوم الثلاثاء، مع آمري المناطق العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وطرابلس اللواء عبدالباسط مروان، والغربية اللواء اسامة الجويلي، بحضور وزير الداخلية عبدالسلام عاشور.

واستعرض الاجتماع بحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس تقاير القادة العسكريين والأمنيين حول الأوضاع في المناطق العسكرية المذكورة، واعتمدوا آليات فعالة للتنسيق الشامل على

كافة المستويات الأمنية والعسكرية لبسط الأمن بمختلف المناطق، ومكافحة

جميع الظواهر السلبية التي لا تخدم المصلحة العليا للبلاد.

وأكد القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج حرصه على عدم التهاون في بسط الأمن في البلاد وتأمين حياة المواطنين وحماية ممتلكاتهم، مشددا

على مواجهة الخارجين عن القانون بكل حزم وقوة.

وشدد السراج خلال الاجتماع أنه لن يسمح بإحباط آمال الليبيين في الأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي والسير نحو تحقيق تطلعات الليبيين في البناء والتنمية وضمان حقوقهم والمحافظة على مصالحهم.



..(وال)..