الصين تشيد نفق رياح خارق للصوت الأسرع في العالم .





شنغهاي 20 مارس 2018 (وال)- ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن

الصين تشيد نفق رياح خارق للصوت، الأسرع في العالم، وهي تكنولوجيا

ستساعدها في تطوير طائرات فضائية تسعى البلد الآسيوي من خلالها لإرسال

مسافرين في المستقبل إلى الفضاء .

وأضافت الوكالة أن هذا الاختراع الذي تم طرحه مطلع الأسبوع في برنامج

على التليفزيون المركزي الرسمي في الصين.

ونقلت الوكالة عن الباحث بأكاديمية العلوم الصينية، هان جيلاي، أن "النفق

يبلغ طوله 265 مترا ويمكن استخدامه لتجربة طائرات خارقة للصوت يمكنها

التحليق بسرعة تصل لـ25 ماخ (30.625 كلم في الساعة) وهو ما يعني 25 مرة

ضعف سرعة الصوت".

وتم نشر البحث في مجلة "Science China: Physics, Mechanics & Astronomy"

في فبراير الماضي حيث كُشف النقاب عن نموذج لطائرة "I Plane" ، القادرة

على نقل أشخاص وحمولات من بكين إلى نيويورك في غضون ساعتين، لتفوق أي

طائرة تجارية.

وتعتمد أنفاق الرياح على تأثير حركة الهواء على الأجسام لتبدو كأنها

بالفعل تحلق. ويستخدمها مهندسو السفن الفضائية لاختبار الأفكار الخاصة

بتصميماتهم للسفن الفضائية لذا تساعد أنفاق الرياح في تحسين السفن

الفضائية وجعلها أكثر آمنا.

ووفقا لهان، سيساعد النفق الجديد، الصين في تولي ريادة بناء أنفاق الرياح

رغم التنافسية القوية مع بلدان أخرى.

وأوضح هان أن "النفق الجديد سيساعد في تطبيق هندسة تكنولوجيا خرق الصوت

بمضاعفة بيئة الطائرات. وبمجرد اكتشاف المشكلات خلال هذه التجارب على

الأرض، سيتم حلها قبل بدء الرحلات التجريبية".