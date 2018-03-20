بوتين يعد بالسعي لمعالجة مشاكله مع الغرب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.





باريس 20 مارس 2018 (وال) - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين

انه سيعمل على حل الخلافات مع الغرب بعد انتخابات رئاسية تحصل على 76,66

بالمائة من الاصوات فيها .

وقال بوتين خلال لقاء مع المرشحين السبعة الآخرين للرئاسة الذين فاز

عليهم "من جانبنا، سنفعل ما بوسعنا من اجل حل الخلافات مع شركائنا

الدوليين بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

واضاف نه سيركز على "زيادة رفاهية سكان هذا البلد" من خلال الاستثمار في

مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية خلال ولايته الجديدة.