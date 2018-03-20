الصين تطالب الولايات المتحدة بالتصرف "بعقلانية" لتجنب حرب تجارية بينهما .

بكين 20 مارس 2018 (وال) - قال رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، اليوم إنه "لن يكون هناك رابحا" إذا ما نشبت حرب تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، لذا طالبها بـ"التصرف بعقلانية " .

وشدد لي فى مؤتمر صحفي على أن "اقتصاد كل من البلدين يتكامل مع

الآخر، كما أن استقرار العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لايخدم مصلحة البلدين فحسب بل العالم بأسره".

وأشار رئيس الحكومة الصيني إلى أن التجارة بين البلدين تجاوزت 580 مليار

دولار في العام الماضي، و"كانت تستند إلى القواعد الدولية، وإلا لما كانت

قد حققت مثل هذا الحجم الكبير".

واختتم لي تصريحاته مؤكدا على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها

الصين ستوفر المزيد من الفرص للشركات الأمريكية في السوق الصينية، وستضمن "الحماية الكاملة" لحقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.