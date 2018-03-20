رئيس أمن المعلومات في فيسبوك يترك الشركة في أغسطس القادم .





لندن 20 مارس 2018 (وال) - أعلن مصدر إن أليكس ستاموس رئيس أمن المعلومات

في فيسبوك سيترك الشركة في أغسطس القادم .

وأضاف المصدر أن فيسبوك سحبت بالفعل من ستاموس مسؤوليات التصدي للمعلومات

الخاطئة التي تنشر برعاية الحكومات.

ولم ينف ستاموس ترك الشركة وغرد على تويتر قائلا إن دوره في الشركة تغير

لكنه لا يزال يكرس وقته للعمل في فيسبوك.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ستاموس كان متحمسا بقوة داخل الشركة

للتحقيق وكشف النشاط الروسي على فيسبوك مما تسبب في ذعر لكبار المديرين

التنفيذيين بمن فيهم شيريل ساندبيرج مديرة العمليات في الشركة.