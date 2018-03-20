أسعار النفط ترتفع بفعل تخوفات هبوط الإنتاج في فنزويلا .





لندن 20 مارس 2018 (وال) -ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم الثلاثاء،

مدعومة بإمكانية تفاقم هبوط الإنتاج في فنزويلا، إضافة إلى الالتزام

القياسي باتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج النفطي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنسبة 0.83 بالمائة

أو ما يعادل 55 سنتاً ليصل إلى 66.6 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 0.74 بالمائة أو

ما يعادل 46 سنتاً ليصل سعر البرميل إلى 62.52 دولار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية، الأسبوع الماضي، أن فنزويلا قد تتعرض لتراجع

سريع في الإنتاج، بسبب الازمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها.