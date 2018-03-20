عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "عماري زايد" يضع رفقة وزير المواصلات "ميلاد معتوق" حجر الأساس لمشروع برج المراقبة بمطار معيتيقة .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 17:32:00
طرابلس 20 مارس 2018 (وال) - وضع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "محمد عماري زايد"، رفقة وزير المواصلات المهندس "ميلاد معتوق" صباح اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع برج المراقبة بمطار "معيتيقة" الدولي .
ووفقا لادارة الاعلام بالمجلس فقد حضر وضع حجر الاساس ، رؤساء جهاز
تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحتي الطيران المدني والمطارات، وسفير دولة إيطاليا لدى ليبيا السيد "جيوزبي بيروني".
واوضح وزير المواصلات " ميلاد معتوق" في تصريح للصحفيين أن هذا المشروع
الذي ستنفذه ائتلاف شركات إيطالية ويستغرق ( 9 ) أشهر، يأتي في إطار
سلسلة من المشاريع الطموحة سيتم تنفيذها وفق المعايير الدولية
وأضاف " معتوق" أن المشروع سيوفر بيئة عمل متقدمة بما يرفع من مستوى
سلامة الطائرات والمسافرين على حد سواء، إلى جانب الرفع من القدرات
الفنية والمالية للمطار .
..(وال).