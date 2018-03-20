عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق "عماري زايد" يضع رفقة وزير المواصلات "ميلاد معتوق" حجر الأساس لمشروع برج المراقبة بمطار معيتيقة .

طرابلس 20 مارس 2018 (وال) - وضع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "محمد عماري زايد"، رفقة وزير المواصلات المهندس "ميلاد معتوق" صباح اليوم الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع برج المراقبة بمطار "معيتيقة" الدولي .

ووفقا لادارة الاعلام بالمجلس فقد حضر وضع حجر الاساس ، رؤساء جهاز

تنفيذ مشروعات المواصلات، ومصلحتي الطيران المدني والمطارات، وسفير دولة إيطاليا لدى ليبيا السيد "جيوزبي بيروني".

واوضح وزير المواصلات " ميلاد معتوق" في تصريح للصحفيين أن هذا المشروع

الذي ستنفذه ائتلاف شركات إيطالية ويستغرق ( 9 ) أشهر، يأتي في إطار

سلسلة من المشاريع الطموحة سيتم تنفيذها وفق المعايير الدولية

وأضاف " معتوق" أن المشروع سيوفر بيئة عمل متقدمة بما يرفع من مستوى

سلامة الطائرات والمسافرين على حد سواء، إلى جانب الرفع من القدرات

الفنية والمالية للمطار .

..(وال).