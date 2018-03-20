الاتحاد الأوروبي ينتقد الانتخابات الروسية .

بروكسل 20 مارس 2018 (وال) - اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في روسيا يوم الأحد الماضي ، تمت في بيئة قانونية وسياسية خاضعة لرقابة مفرطة .

وقالت مايا كوسيانيتش ، المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة

الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني، إن أجواء الانتخابات كانت ضاغطة

بشدة وبشكل مستمر على الأصوات المنتقدة والمعارضة.

ونوهت كوسيانيتش، بوجود العديد من الخروقات في عملية تنظيم الانتخابات وتسجيل المرشحين، مبينة أن "القيود التي فرضت على حرية التجمع

والتعبير قلصت بشكل ملحوظ مساحة المشاركة السياسية، ما أدى إلى عدم وجود منافسة حقيقية"، وفق بيان صدر عنها.

واستندت المتحدثة إلى تقارير البعثات الدولية التي راقبت الانتخابات،والتي أكدت عدم سلامة الأجواء التي جرت فيها هذه الانتخابات وتمخضت عن فوز الرئيس فلاديمير بوتين لفترة رئاسية رابعة.