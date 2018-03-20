بريطانيا تدعو روسيا لاحترام حقوق الإنسان وحرية التعبير.





لندن 20 مارس 2018 (وال) - دعت بريطانيا الحكومة الروسية اليوم

الثلاثاء إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية

التعبير، عقب الانتخابات الرئاسية التي أجريت أول أمس الأحد وأسفرت عن

فوز الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر بيان صادر عن الخارجية البريطانية أن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي

نشرت تقريرا أشارت فيه إلى عدم وجود منافسة حقيقية في انتخابات الرئاسة

الروسية بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والاحتشاد.

وقال البيان إن "لجنة الانتخابات المركزية الروسية فرضت قيودا على تسجيل

المرشحين والرئيس بوتين استفاد بالهيمنة على التغطية في وسائل الإعلام

الرسمية".