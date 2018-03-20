اصابة عدد من الاشخاص في إطلاق نار بمدرسة ثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية.





واشنطن 20 مارس 2018 (وال) - أدي اطلاق نار الذي وقع صباح اليوم

الثلاثاء في مدرسة (جريت ميلز) الثانوية بولاية ميريلاند الأمريكية إلى

سقوط عدد من المصابين

وذكرت إدارة التعليم في مقاطعة سانت ماري: لقد وقع إطلاق نيران في جريت

ميلز. لقد تم إغلاق المدرسة، وتمت السيطرة على الوضع".

ويأتي هذا الحادث بعد أقل من شهر من إطلاق النار الذي وقع في مدرسة

مارجوري ستونمان دوجلاس الثانوية في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا

الأمريكية، وخلف 17 قتيلا و14 مصابا، ما أعاد فتح الجدل بشأن السيطرة على

الأسلحة في الولايات المتحدة.