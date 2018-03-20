الاستثمار الأجنبي بإسبانيا يسجل في 2017 أعلى مستوى له منذ 9 سنوات.
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 17:24:00
مدريد 20 مارس 2018 (وال) - أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة
والتنافسية الإسبان أن قيمة الاستثمار الإنتاجي في إسبانيا وصلت إلى 36
مليارا و122 مليون يورو خلال 2017 ، بزيادة بنسبة 7% مقابل عام 2016 ،
لتسجل هكذا أعلى مستوى لها منذ 2008.
ووفقا للبيانات الصادرة اليوم عن الوزارة فإن 78.7% من إجمالي الاستثمار
وجهت لتأسيس شركات أو لتوسيع رأس مال شركات موجودة، بينما خصصت نسبة
الـ21.3% المتبقية للاستحواذ على حصص موجودة في شركات مؤسسة بالفعل.
وكانت لوكسمبورج المستثمر الأول في إسبانيا العام الماضي (20.9% من
الإجمالي)، تليها ألمانيا (13.6%)، وبريطانيا (13.1%)، والولايات المتحدة
(10.7%)، وفرنسا (9.7%).
وفيما يتعلق بالاستثمار الإسباني بالخارج، فقد وصل في 2017 إلى 30 مليار
و736 مليون يورو (37 مليار و837 مليون دولار)، بانخفاض بواقع 42% مقارنة
بالعام السابق.