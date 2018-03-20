الاستثمار الأجنبي بإسبانيا يسجل في 2017 أعلى مستوى له منذ 9 سنوات.





مدريد 20 مارس 2018 (وال) - أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة

والتنافسية الإسبان أن قيمة الاستثمار الإنتاجي في إسبانيا وصلت إلى 36

مليارا و122 مليون يورو خلال 2017 ، بزيادة بنسبة 7% مقابل عام 2016 ،

لتسجل هكذا أعلى مستوى لها منذ 2008.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم عن الوزارة فإن 78.7% من إجمالي الاستثمار

وجهت لتأسيس شركات أو لتوسيع رأس مال شركات موجودة، بينما خصصت نسبة

الـ21.3% المتبقية للاستحواذ على حصص موجودة في شركات مؤسسة بالفعل.

وكانت لوكسمبورج المستثمر الأول في إسبانيا العام الماضي (20.9% من

الإجمالي)، تليها ألمانيا (13.6%)، وبريطانيا (13.1%)، والولايات المتحدة

(10.7%)، وفرنسا (9.7%).

وفيما يتعلق بالاستثمار الإسباني بالخارج، فقد وصل في 2017 إلى 30 مليار

و736 مليون يورو (37 مليار و837 مليون دولار)، بانخفاض بواقع 42% مقارنة

بالعام السابق.