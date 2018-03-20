الأمين العام لمجلس الوزراء يتابع عقد اجتماعاته التنسيقية مع الأجهزة التنفيذية لمشروعات البرنامج التنموي .

طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - تابع الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور

الطاهر عامر، اليوم الثلاثاء، عقد اجتماعاته التنسيقية، مع الهيئات والأجهزة التنفيذية التي تختص بمشروعات البرنامج التنموي، بهدف اقتراح البرنامج التنموي لوضع السياسات الكفيلة التي تضمن تكامل المشروعات المنفذة والاستفادة منها بعد إنجازها.

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان

رئاسة الوزراء، عرض ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، والاستماع

لملاحظات الحضور لإقراره واعتماده.

وقُدم خلال الاجتماع، عرض ضوئى ، تضمن نبذة عن البرنامج التنموي لسنة 2008/2012، حيث تم تقييم المشروعات المتوقفة والتي يقدر عددها بــ 1400 مشروع بقيمة 125 مليار دينار ليبي.

وأرجع ماورد في العرض الضوئي، سبب تعثر هذه المشروعات إلى جملة من الأسباب، من أهمها عدم وجود الإرادة السياسية الحقيقية، بالإضافة إلى عدم وجود جدول زمني واضح وخطة استراتيجية حقيقية، فضلا عدم تخصيص ميزانية كافية لتمويل المشروعات الموقفة.

وناقش الحضور بعد ذلك ماورد في العرض الضوئي، وابدوا ملاحظاتهم وإضافاتهم حول ماورد فيه ، والتي من شأنها أن تسهم في دعم وضع الرؤية الشاملة لتفعيل المشاريع التنموية المتوقفة .



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