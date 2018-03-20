لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراته تاورغاء تناقش آخر مستجدات ملف نازحي تاورغاء .



طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - ناقشت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراته

تاورغاء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين "يوسف جلاله"، آخر

المستجدات والعراقيل التي صادفت يوم عودة نازحي تاورغاء التي حالة دون

رجوعهم إلى المدينة.

وقالت ادارة التواصل والاعلام ان اجتماع اللجنة بحث، ملف الصحة

والمفقودين، إضافة إلى آلية تأمين مدينة تاورغاء حيث تم الاتفاق خلال

الاجتماع، على تفعيل بنود الاتفاق وسرعة تنفيذها.

وأكدت اللجنة، سعيها في تحقيق العودة لأهالي تاورغاء في وقت قريب ممكن.



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