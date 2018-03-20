تقرير أممي يشدد على الحلول الطبيعية للتصدي لأزمة المياه العالمية .



نيويورك 20 مارس 2018 ( وال )- شدد تقرير الأمم المتحدة بشأن تنمية

الموارد المائية على الحلول الطبيعية للتصدي لأزمة المياه العالمية .

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن التقرير العالمي أنه مع مخاطر

مواجهة خمسة مليارات شخص حول العالم صعوبة في الوصول إلى المياه الكافية بحلول عام 2050 ، أصبح إيجاد حلول تستند إلى الطبيعة أمرا مهما بشكل متزايد .

واشار التقرير الذي صدر امس ، في افتتاح أعمال المنتدى العالمي للمياه المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا ، إلى أن الطلب العالمي على المياه آخذ في الازدياد ، وسيستمر في النمو بشكل كبير خلال العقدين المقبلين بسبب النمو السكاني والتنمية الاقتصادية وأنماط الاستهلاك المتغيرة.

وخلص التقرير إلى أنه بسبب تغير المناخ ، أصبحت المناطق الرطبة أكثر

رطوبة ، والمناطق الجافة أكثر جفافا ، موضحا في الوقت الحالي ، يعيش ما

يقدر بنحو 3.6 مليار شخص ، أي حوالي نصف سكان العالم، في مناطق يحتمل أن تكون نادرة المياه على الأقل لمدة شهر واحد في السنة ، ويمكن أن يزيد هذا العدد إلى ما بين 4.8 مليار إلى 5.7 مليار بحلول عام 2050 . وركز التقرير على مجموعة من الحلول القائمة على الطبيعة ، حيث لا

تُعتبر المياه بمثابة عنصر منعزل ، بل تشكل جزءا لا يتجزأ من عملية

طبيعية معقدة تتسم على وجه الخصوص بالتبخر أو هطول الأمطار أو امتصاص

الأراضي للمياه ، ويُشكل الغطاء النباتي عناصر تؤثر على دورة المياه

ويمكن التعامل معها لتحسين كميات ونوعية المياه المتوفرة.

ومن بين تلك الحلول على سبيل المثال ، إعادة تدوير مياه الأمطار في

الصين وتجديد الغابات في الهند، واستخدام الأراضي الرطبة الصناعية في

أوكرانيا.

من جهتها قالت المديرة العامة لليونسكو " أودري أزولاي " إن هناك

حاجة إلى حلول جديدة في إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات الناشئة

لأمن المياه الناجمة عن النمو السكاني وتغير المناخ".

وأضافت " أزولاي " إذا لم نفعل شيئا ، فإن خمسة مليارات شخص سيعيشون

في مناطق تفتقر إلى المياه بحلول عام 2050 .

ويتزامن إطلاق التقرير مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمياه في 22

مارس من كل عام .

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