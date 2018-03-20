رئيس المجلس الرئاسي يلتقي شيوخ وأعيان واعضاء المجلس البلدي بالرجبان .

طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء وفد من شيوخ وأعيان واعضاء

المجلس البلدي لبلدية الرجبان . ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أثار الشيوخ والاعيان حادثة اختطاف المدعي العام العسكري اللواء مسعود الرجباني ، حيث أشار السراج الى انه اتخذ ما يلزم من اجراءات من أجل تأمين سلامته، موضحا بأنه كلف وزيري الدفاع والداخلية وكافة الاجهزة الامنية بالعمل على إنهاء محنته وعودته سالما إلى أسرته ومهامه، مع تزويده بتقارير على مدار الساعة عن مستجدات القضية، مؤكدا بأن طرابلس عموما آمنة لكن التجاوزات قد تحدث في هذا الظرف الاستثنائي . وعرض اعضاء المجلس البلدي ما تواجهه البلدية من مختنقات في عدد من مرافق الخدمات خاصة مرافق المياه والصحة واستكمال احتياجات نادي البلاغ الرياضي كما اوضح الاعضاء احتياج البلدية لتوفير فرص عمل للشباب . وأكد المكتب الاعلامي ان السراج أصدر تعليماته لحل المختنقات في مرافق الخدمات بالبلدية واستيفاء الاحتياجات التي عرضها اعضاء الوفد.





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