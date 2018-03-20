الشرطة الإيطالية تدرب أكثر من ( 300 ) شرطي أفريقي لمقاومة الهجرة .





روما 20 مارس 2018 ( وال )- تقوم إيطاليا ابتداء من اليوم الثلاثاء ،

بتدريب أكثر من ( 300 ) من ضباط الشرطة وحرس الحدود من 22 دولة أفريقية ،

وذلك بهدف مكافحة الهجرة غير السرية والاتجار بالبشر.

ونقلت وكالة اكي الايطالية اليوم عن بيان لمديرية شرطة روما ، إن

الأمر يتعلق بمشروع التدريب الدولي في أكاديمية الشرطة المصرية ، وهو

ثمرة اتفاق التعاون الوثيق الذي أبرم في شهر سبتمبر الماضي بين مدير

الأكاديمية المصرية للشرطة والمدير المركزي لشرطة الهجرة والحدود ، "

ماسيمو بونتيمپي"، والذي سيفتتح اليوم في القاهرة ، مع ورشة عمل لمدة

يومين يشارك فيها قائد الشرطة " فرانكو غابريلي ".

وأضاف البيان أن المبادرة ستستمر على مدى عامين ، حتى ديسمبر 2019 ،

وتنطوي على إنشاء مركز تدريب دولي في مجال الهجرة في الأكاديمية المصرية

، والذي يُعد 6 دورات ( ثلاثة لكل سنة ، كل منها لمدة 4 أسابيع ) لصالح

360 من افراد الشرطة وحرس الحدود من الدول الأفريقية التي تنشأ منها

تدفقات الهجرة وأنه "بمجرد تدريبهم، يمكنهم تدريب الموظفين الآخرين في

بلدانهم، وفقًا لآلية التدريب التعاقبي".

وذكر البيان أن الدورات ستركز على برنامج يهدف إلى تعزيز المهارات في

مجال إدارة الهجرة ، مكافحة الاتجار بالبشر ، عمليات المراقبة الحدودية ،

وتحديد الوثائق المزورة ، مع التركيز بوجه خاص على جوانب حماية حقوق

الإنسان والحماية الدولية .

...( وال )...