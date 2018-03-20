سيالة يعقد سلسلة من اللقاءات بكيغالي مع وزراء مفوضية الإتحاد الافريقي .

كيغالي 20 مارس 2018 (وال) - عقد وزير الخارجية محمد سيالة اليوم الثلاثاء سلسلة من اللقاءات مع وزراء مفوضية الإتحاد الأفريقي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تسبق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي غدا الأربعاء . حيث التقى سيالة كل على حدة مفوض شؤون السلم والأمن بمفوضية الإتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي ، ومفوض شؤون البنية التحتية والطاقة بمفوضية الإتحاد الأفريقي الدكتورة أماني أبوزيد، ومفوض الشؤون الإجتماعية بمفوضية الإتحاد الأفريقي أميرة الفاضل . ووفقا للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تمحورت هذه اللقاءات بالبحث والنقاش الأوضاع في ليبيا وأهمية الدور الريادي لليبيا في القارة الأفريقية بما لها من علاقات تاريخية للشعب الليبي مع شعوب القارة الأفريقية ، اضافة الى مناقشة حجم الاستثمارات والمشاريع الليبية الكبيرة والمنتشرة بدول القارة الأفريقية . كما تم التطرق خلال هذه اللقاءات إلى ملف الهجرة غير الشرعية وقضايا مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز الأمن والأستقرار ، إضافة إلى التطرق لأهمية تعزيز التعاون بين ليبيا وهياكل ومؤسسات الإتحاد الافريقي المختلفة بما يعود بالنفع لصالح الشعب الليبي وأهمية العمل والتعاون والتنسيق لإنجاح الاستحقاقات المقبلة في ليبيا من إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار السياسي بالتوجه بخطوات ثابتة في المسار الديمقراطي نحو إجراء الانتخابات والعمل على الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية بما يدفع بعجلة التنمية والرخاء في ليبيا الموحدة.





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