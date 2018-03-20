الداخلية الإيطالية : انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة ( 62,06 ) في المئة مقارنة بالعام الماضي .

روما 20 مارس 2018 ( وال )- كشفت وزارة الداخلية الإيطالية عن انخفاض

تدفقات الهجرة بنسبة ( 62.06 ) في المئة مقارنة بالعام الماضي .

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية اليوم الثلاثاء عن الوزارة إن ( 6161 )

مهاجرا رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2018 حتى الآن"، وهم أقل بنسبة 62.06 في المئة من الـ ( 16238 ) الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في الفترة نفسها من عام 2017 ، وأقل بنسبة 52.55 في المئة مقارنة بالـ ( 12983 ) الذي وصلوا إلى بلادنا بين 1 يناير و19 مارس 2016 .

وقال بيان مقر الوزارة، قصر ( يمينالي) إن المعطيات التي صدرت اليوم

، أخذت بعين الإعتبار قارب الهجرة الذي تم رصده صباح اليوم الاثنين ،

مبينا أن من أصل أكثر من 6 آلاف مهاجر رسوا على سواحل إيطاليا عام 2018 ، هناك ( 4399 ) مهاجرًا قادمين من ليبيا ، وهم "أقل بنسبة 71.73 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 ، وأقل بنسبة 66.12 في المئة مقارنة بعام 2016".

وحسب البيان أما عن جنسيات المهاجرين على أساس ما أعلنوه عند وصولهم،فهي إريتريا ، تونس ، نيجيريا ، باكستان ، ليبيا ساحل العاج ، غينيا ، السنغال، مالي، السودان، إضافة الى أشخاص من دول أخرى.



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