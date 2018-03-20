مصادر اقتصادية اوروبية : " 2 , 3 " مليار يورو الفائض بميزان منطقة اليورو التجاري خلال شهر يناير الماضي .

بروكسل 20 مارس 2018 ( وال) - سجل الميزان التجاري السلعي في منطقة

اليورو بالاتحاد الاوروبي ارتفاعا خلال شهر يناير الماضي الماضي فقد بلغ

3.2 مليار يورو، مقابل 1.4 مليار عجز في نفس الشهر من العام الماضي،

حسبما أفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) اليوم

الإثنين.

وحسب تلك البيانات، بلغت قيمة صادرات منطقة اليورو السلعية إلى بقية

أنحاء العالم 178.6 مليار يورو، مسجلة زيادة قدرها 9.1 في المائة

مقارنة مع كانون الثاني/يناير 2017 ، بينما سجلت الواردات 175.4 مليار،

مرتفعة بمعدل 6.3 في المائة.

ووفق (يوروستات)، فإن الفائض في الميزان التجاري السلعي لمنطقة اليورو

أقل من متوسط توقعات المحللين.

وداخليا، إرتفع حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو إلى

159.8 مليار يورو في الشهر الأول من العام الجاري، مسجلا زيادة بمعدل

8.8 في المائة مقارنة بشهر يناير 2017.

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