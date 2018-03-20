ستة عشر فريقا تتنافس على بطولة كأس ليبيا .





طرابلس 20 مارس 2018 (وال)- جرت اليوم الثلاثاء بصالة ملعب طرابلس

الدولي قرعة كأس ليبيا للدور السادس عشر .

فقد وضعت القرعة فريق - الاتحاد للعب امام الشط ، اليرموك يقابل اهلي

بنغازي ، الاهلي يقابل المدينة ، خليج سرت يقابل الاتحاد المصراتي ،

المحلة يقابل المجد ، التعاون يقابل الهلال ، الاخضر يقابل الجمارك ،

الترسانة يقابل الخمس .ووفقا للائحة تنظيم المسابقة، فإن نظام المسابقة في الدور الـ 16 وربع

النهائي ونصف النهائي سيكون بخروج المغلوب من مباراة واحدة وفي حال

التعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، أما المباراة النهائية ففي حال

التعادل سيتم إعطاء وقت إضافي من 30 دقيقة، وفي حالة التعادل سيتم اللجوء

لركلات الترجيح.

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