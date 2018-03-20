سيالة يلتقي بالعاصمة الرواندية كيغالي وزير خارجية جيبوتي .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 13:11:00
كيغالي 20 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية " محمد سيالة "
بالعاصمة الرواندية كيغالي وزير الخارجية في جمهورية جيبوتي " محمد يوسف " وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تسبق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي غدا الأربعاء .
وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد ناقش الجانبان أهمية تطوير
التعاون المشترك بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة العربية والقرن
الأفريقي ، كما بحث اللقاء القمة العربية المقبلة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك . وأشاد الجانبان بمقررات المجلس التنفيذي للقمة الأفريقية الإستثنائية الحالية في سبيل الدفع بالتنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي الأفريقي الأفريقي بما يعود بالنفع على شعوب القارة الأفريقية .
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