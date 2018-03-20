قوات الاحتلال تجري مناورات بالذخيرة الحية جنوب نابلس.





نابلس 20-مارس -2018 ( وال ) - تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ

مساء أمس، إجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة خربة الطويل

جنوب نابلس.

وأفاد عضو لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في عقربا يوسف ديرية لـوكالة

الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نصبت خياما الليلة الماضية

بالمنطقة، وبدأت بإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تبلغ الأهالي بهذه المناورات والمدة التي

ستستمر فيها، بحجة أنها مناطق إطلاق نار، وتجري المناورات بالذخيرة الحية

بين منازل المواطنين، خاصة في ساعات الليل.

وأكد "ديرية "أن قوات الاحتلال تجري باستمرارمناورات عسكرية في الخربة

وتدمر الأراضي الزراعية؛ بهدف إجبار الأهالي على الرحيل وترك أراضيهم.

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