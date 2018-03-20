ميداليات ذهبية وفضية للرياضيين الليبيين المشاركين في منافسات دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص في ابوظبي .





بوظبي 20 مارس 2018 (وال)- تشارك ليبيا في منافسات دورة الألعاب

الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص الذي انطلق في مدينة أبو ظبى بدولة

الإمارات العربية المتحدة، والمقرر استمرارها حتى يوم 22 مارس الجاري .

فقد استطاع العداء علاء الفيراوي حصد ذهبية سباق 200 متر بالمنافسات،

بينما حصد عبدالله إبراهيم نحاسية 400 متر وحقق العداء حازم موسى ذهبية

سباق 400 متر،

وفي لعبة الدراجات حقق الدراج محمد عبدالحكيم ذهبية سباق 5 كم حر، وحصد

زميله بالمنتخب الدراج عقيلة عبدالسلام قلادتين فضيتين في سباق 5 كم ضد

الوقت وسباق 5 كم حر .



وفي كرة الطاولة حقق اللاعب عبداللطيف أحمد القلادة الذهبية في فردي

منافسات كرة الطاولة .

(وال)