قوات الاحتلال تعتقل (15) مواطنا من الضفة الغربية المحتلة .





رام الله 20-مارس -2018 (وال) - أعلن مصدر فلسطيني أن قوات الاحتلال

الإسرائيلي اعتقلت، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، (15) مواطنا من

الضفة الغربية، بينهم سبعة من بلدة الرام.

وبين نادي الأسير الفلسطيني ، في بيان، أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من

بلدة الرام في القدس ، فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من بلدة بدرس في

محافظة رام الله والبيرة .

وأضاف نادي الأسير ان قوات الاحتلال اعتقلت المحرر بسام السعدي من محافظة

جنين بعد مطاردة سلطات الاحتلال له لأكثر من خمس سنوات، وهو والد

الشهيدين عبد الكريم، وإبراهيم، كما أن والدته استشهدت خلال أحد

الاقتحامات.

ومن محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال رائد مصطفى طقاطقة؛ وإسلام فخر

عوضات من مخيم عقبة جبر في أريحا، كذلك جرى اعتقال لمواطن من مخيم بلاطة

في محافظة نابلس، وآخر من محافظة طوباس.

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