ليبيا تحصد ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية في دورة الألعاب
الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 12:24:00
بوظبي 20 مارس 2018 (وال)- حصدت ليبيا في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة
للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي في يومها الاول عدد من
الميداليات الذهبية و الفضية و النحاسية، وسط منافسات مع عدد من
اللاعبين من مختلف دول العالم . وحسب الصفحة الرسمية للأولمبياد الخاص الليبي فقد تحصل منتخب السباحة
على ذهبية التتابع والمكون من السباحين: نعمان فلفل، عمر الهروس، ريحانة
بن جليل، مرام بن عيسى، لسباق 25 مترًا فيما حقق عدد من اللاعبين
ميداليات فضية ونحاسية .
ويشارك الرياضيون في 16 لعبة مختلفة تنعقد في 8 مواقع مختلفة .
(وال)