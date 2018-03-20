ليبيا تحصد ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي .الثلاثاء ، 20-03-2018 - 12:24:00



بوظبي 20 مارس 2018 (وال)- حصدت ليبيا في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة
للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي في يومها الاول عدد من
الميداليات الذهبية و الفضية و النحاسية، وسط منافسات مع عدد من
اللاعبين من مختلف دول العالم . وحسب الصفحة الرسمية للأولمبياد الخاص الليبي فقد تحصل منتخب السباحة
على ذهبية التتابع والمكون من السباحين: نعمان فلفل، عمر الهروس، ريحانة
بن جليل، مرام بن عيسى، لسباق 25 مترًا فيما حقق عدد من اللاعبين
ميداليات فضية ونحاسية .
ويشارك الرياضيون في 16 لعبة مختلفة تنعقد في 8 مواقع مختلفة .
(وال)

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