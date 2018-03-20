ليبيا تحصد ميداليات ذهبية وفضية ونحاسية في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي .





بوظبي 20 مارس 2018 (وال)- حصدت ليبيا في دورة الألعاب الإقليمية التاسعة

للأولمبياد الخاص 2018 المقامة في بوظبي في يومها الاول عدد من

الميداليات الذهبية و الفضية و النحاسية، وسط منافسات مع عدد من

اللاعبين من مختلف دول العالم . وحسب الصفحة الرسمية للأولمبياد الخاص الليبي فقد تحصل منتخب السباحة

على ذهبية التتابع والمكون من السباحين: نعمان فلفل، عمر الهروس، ريحانة

بن جليل، مرام بن عيسى، لسباق 25 مترًا فيما حقق عدد من اللاعبين

ميداليات فضية ونحاسية .

ويشارك الرياضيون في 16 لعبة مختلفة تنعقد في 8 مواقع مختلفة .

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