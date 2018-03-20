موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018
حتى الساعة ( 12 ) ظهرا .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 12:06:00
- كيغالي - اختتام اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي
للاتحاد الإفريقي و"سيالة" يؤكد لوكالة الأنباء الليبية - أن الاجتماعات
كانت ناجحة والدول الإفريقية تبدي حرصها على إنشاء السوق الإفريقية
الواحدة.
- طرابلس - الهيئة العامة للمعارض تستعد لاطلاق فعاليات الدورة ( 46
) لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة هيئات ومؤسسات وشركات محلية من مختلف
مناطق ومدن ليبيا .
- طرابلس - فريق النجمة يلتقي الأنوار اليوم الثلاثاء في الدوري
الممتاز لكرة القدم بملعب شهداء بنينا .
- المرج - كلية تقنية المعلومات بجامعة بنغازي فرع المرج تنظم
احتفالية تخريج الدفعة السادسة .
- بنغازي - وحدة المخابر بجهاز الحرس البلدي بنغازي تضبط مصابين
بالتهاب الكبد "B" وتقوم بإقفال عدد من المخابز في مدينة بنغازي .
- طرابلس - قرعة بطولة كأس ليبيا لكرة القدم تجرى اليوم بصالة ملعب
طرابلس الدولي للدور الـ 16 لنهائيات كأس ليبيا لكرة القدم موسم 2017 -
2018 .
- طرابلس - اجتماع موسع ضم مسئولين من جهازالشرطة القضائية وإدارة
صندوق التضامن الإجتماعي وعدد من مدراء الادارات بوزارة الشؤون
الاجتماعية وصندوق التضامن ناقشوا فيه أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات
الإصلاح والتأهيل.
- طرابلس - وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني وسفيرة
الاتحاد الأوروبي (بيتينا موشايت). يبحثان سبل التعاون بين ليبيا
والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة التنظيمات الاجرامية وظاهرة الهجرة غير
الشرعية .
- طرابلس - السراج و رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية
يناقشان مراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا.
- بنغازي - لجنة حصر ومتابعة العمالة الوافدة ببنغازي تواصل اعمالها
بشان حصر العمالة لدى أصحاب النشاطات الاقتصادية.
- طرابلس - اللجنة الاستشارية العلميه للأغذية تناقش في اجتماعها
العادي مهام الرقابة على الاغذية والادوية بطرابلس آلية عملها.
- طرابلس - المؤسسة الوطنية للنفط تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتكرم
عدد من الموظفات المتميزات من مختلف الإدارات.
- عين زاره - تتواصل الاستعدادات بالمجلس البلدي عين زاره لانطلاق
الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية الواقعة في
نطاقه.
- طرابلس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب في بيانها بلقاء
عمداء بلديات ليبيا في طرابلس بهدف إصلاح أحوال البلاد والجهود المبذولة
للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .
- باليرمو - السلطات الإيطالية تجري تحقيقا بشأن عدم تسليم المنظمة
الاسبانية المهاجرين لدورية حرس السواحل الليبية التي كانت وصلت إلى موقع
إنقاذهم بمياه المتوسط قبالة المياه الليبية .
- طرابلس - تستعد ادارة الخدمات الصحية طرابلس تستعد لاطلاق الحملة
الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس .
- كيغالي - وزير الخارجية ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي يستعرضان
الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الحالي في ليبيا والتطورات السياسية
في الملف الليبي . وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس
التنفيذي للاتحاد الإفريقي
- غريان - ورشة عمل حول المعايير والأخلاقيات المهنية لتغطية انتهاكات
حقوق الإنسان ، ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض تختتم فعالياتها بفندق
الرابطة بمدينة غريان
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- سرت - دورة تدريبية في مجال الاعلام المسموع تبدا بمدينة سرت تتناول
مجالات الاعلام المسموع واساسيات العمل الاذاعي المسموع ، واخلاقيات
المهنة والعمل الاذاعى .
- سرت - المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA تباشرعملها في مدينة سرت
لنزع الالغام والمخلفات الحربية المنتشرة بالمدينة وضواحيها.
- تاجوراء - رئيس الهيأة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني يبحث
مع أعضاء المجلس البلدي تاجوراء، امكانية الاستفادة من المواقع والمزارات
السياحية في نطاق تاجوراء، و تنظيم وإحياء مهرجان سياحي سنوي،و تنشيط
حركة السياحة ، واستثمار المقومات السياحية بالبلدية.
- طرابلس - رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق
النفط يكشف عن ضبط أكثر من 15000 اسطوانة غاز غير مطابقة للمواصفات
,ويناشد الجهات المسؤولة لمنع تدفق هذه الاسطوانات إلى داخل الدولة.
- بنغازي - مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي يمناقش آلية
صرف معاشات التقاعد العسكري, والوصول بها إلى التطبيق الأمثل،وايجاد
آلية انسياب حركة الملفات، وصرف المعاشات بصورة أفضل.
- بنغازي: المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري ينفي الاخبار
المتناقلة بشأن حدوث تلوث في البحر ، ناتج عن تصادم سفينة تحمل اسم "كوين
زين" بالرصيف رقم 10.
- كيغالي - سيالة يستعرض بالعاصمة الرواندية كيغالي مع وزيرة
الخارجية في جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع
في ليبيا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
= (( وكالة الانباء
الليبية )) =