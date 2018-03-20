موجز لاهم الاخبار المحلية ليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ) ظهرا .





- كيغالي - اختتام اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي

للاتحاد الإفريقي و"سيالة" يؤكد لوكالة الأنباء الليبية - أن الاجتماعات

كانت ناجحة والدول الإفريقية تبدي حرصها على إنشاء السوق الإفريقية

الواحدة.

- طرابلس - الهيئة العامة للمعارض تستعد لاطلاق فعاليات الدورة ( 46

) لمعرض طرابلس الدولي بمشاركة هيئات ومؤسسات وشركات محلية من مختلف

مناطق ومدن ليبيا .

- طرابلس - فريق النجمة يلتقي الأنوار اليوم الثلاثاء في الدوري

الممتاز لكرة القدم بملعب شهداء بنينا .

- المرج - كلية تقنية المعلومات بجامعة بنغازي فرع المرج تنظم

احتفالية تخريج الدفعة السادسة .

- بنغازي - وحدة المخابر بجهاز الحرس البلدي بنغازي تضبط مصابين

بالتهاب الكبد "B" وتقوم بإقفال عدد من المخابز في مدينة بنغازي .

- طرابلس - قرعة بطولة كأس ليبيا لكرة القدم تجرى اليوم بصالة ملعب

طرابلس الدولي للدور الـ 16 لنهائيات كأس ليبيا لكرة القدم موسم 2017 -

2018 .

- طرابلس - اجتماع موسع ضم مسئولين من جهازالشرطة القضائية وإدارة

صندوق التضامن الإجتماعي وعدد من مدراء الادارات بوزارة الشؤون

الاجتماعية وصندوق التضامن ناقشوا فيه أوضاع السجناء الأحداث داخل مؤسسات

الإصلاح والتأهيل.

- طرابلس - وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني وسفيرة

الاتحاد الأوروبي (بيتينا موشايت). يبحثان سبل التعاون بين ليبيا

والاتحاد الاوروبي في مجال مكافحة التنظيمات الاجرامية وظاهرة الهجرة غير

الشرعية .

- طرابلس - السراج و رئيس اللجنة المركزية لإنتخابات المجالس البلدية

يناقشان مراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية بمختلف مناطق ليبيا.

- بنغازي - لجنة حصر ومتابعة العمالة الوافدة ببنغازي تواصل اعمالها

بشان حصر العمالة لدى أصحاب النشاطات الاقتصادية.

- طرابلس - اللجنة الاستشارية العلميه للأغذية تناقش في اجتماعها

العادي مهام الرقابة على الاغذية والادوية بطرابلس آلية عملها.

- طرابلس - المؤسسة الوطنية للنفط تحتفل باليوم العالمي للمرأة وتكرم

عدد من الموظفات المتميزات من مختلف الإدارات.

- عين زاره - تتواصل الاستعدادات بالمجلس البلدي عين زاره لانطلاق

الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية الواقعة في

نطاقه.



- طرابلس - بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب في بيانها بلقاء

عمداء بلديات ليبيا في طرابلس بهدف إصلاح أحوال البلاد والجهود المبذولة

للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .

- باليرمو - السلطات الإيطالية تجري تحقيقا بشأن عدم تسليم المنظمة

الاسبانية المهاجرين لدورية حرس السواحل الليبية التي كانت وصلت إلى موقع

إنقاذهم بمياه المتوسط قبالة المياه الليبية .

- طرابلس - تستعد ادارة الخدمات الصحية طرابلس تستعد لاطلاق الحملة

الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس .

- كيغالي - وزير الخارجية ورئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي يستعرضان

الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الحالي في ليبيا والتطورات السياسية

في الملف الليبي . وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس

التنفيذي للاتحاد الإفريقي

- غريان - ورشة عمل حول المعايير والأخلاقيات المهنية لتغطية انتهاكات

حقوق الإنسان ، ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض تختتم فعالياتها بفندق

الرابطة بمدينة غريان

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- سرت - دورة تدريبية في مجال الاعلام المسموع تبدا بمدينة سرت تتناول

مجالات الاعلام المسموع واساسيات العمل الاذاعي المسموع ، واخلاقيات

المهنة والعمل الاذاعى .

- سرت - المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA تباشرعملها في مدينة سرت

لنزع الالغام والمخلفات الحربية المنتشرة بالمدينة وضواحيها.

- تاجوراء - رئيس الهيأة العامة للسياحة بحكومة الوفاق الوطني يبحث

مع أعضاء المجلس البلدي تاجوراء، امكانية الاستفادة من المواقع والمزارات

السياحية في نطاق تاجوراء، و تنظيم وإحياء مهرجان سياحي سنوي،و تنشيط

حركة السياحة ، واستثمار المقومات السياحية بالبلدية.

- طرابلس - رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز بشركة البريقة لتسويق

النفط يكشف عن ضبط أكثر من 15000 اسطوانة غاز غير مطابقة للمواصفات

,ويناشد الجهات المسؤولة لمنع تدفق هذه الاسطوانات إلى داخل الدولة.

- بنغازي - مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب بنغازي يمناقش آلية

صرف معاشات التقاعد العسكري, والوصول بها إلى التطبيق الأمثل،وايجاد

آلية انسياب حركة الملفات، وصرف المعاشات بصورة أفضل.

- بنغازي: المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري ينفي الاخبار

المتناقلة بشأن حدوث تلوث في البحر ، ناتج عن تصادم سفينة تحمل اسم "كوين

زين" بالرصيف رقم 10.

- كيغالي - سيالة يستعرض بالعاصمة الرواندية كيغالي مع وزيرة

الخارجية في جنوب أفريقيا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع

في ليبيا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

= (( وكالة الانباء

الليبية )) =