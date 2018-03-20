موجز لاهم الاخبار العالمية ليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018 حتى الساعة ( 12 ) ظهرا .

- نابلس : قوات الاحتلال االصهيوني تطلق الرصاص المطاطي و قنابل الغاز المسيل للدموع،على الطلبة اثناء توجههم الى مدارسهم وتصيب العشرات منهم , وتقتحم مخيم بلاطة شرقا وتعتقل مواطنين اثنين من مدينة نابلس .

- بيت لحم : مستوطنون صهاينة يقطعون المئات من أشجار الزيتون

المعمرة، في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، واستولوا عليها.

- موسكو: وزارة الخارجية الروسية تقول في بيان لها، إن "ما يثير

الحيرة، هو التسرع الذي أعلنته دول الاتحاد الأوروبي في موقفها " المهم

جدا" حيال تكهنات السلطات البريطانية بشأن تورط روسيا في قضية تسميم

ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال.

- موسكو : وزارة الدفاع الروسية تعلن بان 79702 تم إجلائهم و 6046

مدنيا غادروا الغوطة عبر ممرات إنسانية.

- نيويورك : حذر رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من تضاعف

الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع الداخلي في الكونغو لديمقراطية،

ويقول بان عدد المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية خلال العام الماضي 13 مليون شخص.

- سنغافوره : أسعار النفط ترتفع بنحو واحد في المئة اليوم مدعومة

بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط إنتاج فنزويلا.

- طوكيو: سجلت الأسهم اليابانية تسجل اليوم تراجعا في نهاية جلسة

التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية.

- سيول : وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تعلن عن ان مدة المناورات

العسكرية مع الولايات المتحدة ستختصر لمدة شهر، بعد ان تأكد الانفراج

الدبلوماسي مع الشمال.

- (( وكالة الانباء الليبية

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