جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر يداهم المشجر رقم (5) .الثلاثاء ، 20-03-2018 - 12:02:00



بنغازى 20 مارس 2018 (وال ) .. أوقف جهاز الشرطة الزراعية بالجبل
الأخضر العابثين من ضعاف النفوس على الموقع الزراعي ( المشجر رقم (5)
الواقع شرق اسلنطة.
حيث قام افراد الدورية بوقف سطو واستيلاء بعض المواطنين على المشجر .
وكان قطاع الزراعة قد وجه نداء استغاثة عاجل إلى جهاز الشرطة الزراعية
وكل الجهات الأمنية لإيقاف التعدي على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه
والمشجر بالصنوبر .
يذكر أن مشجر الصنوبر الواقع غرب منطة اسلنطة جنوب الطريق العام
والمعروف باسم مركز تجييش اسلنطة هو من المشجرات الواقعة غرب منطقة
اسلنطة تبلغ مساحته (5) هكتارات تقريبا.
...( وال ) ...

الأكثر قراءة في وال

غريان تحتضن فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول دور الأمم المتحدة في ليبيا .
164 حالة وفاة بسبب الحمى الصفراء في البرازيل منذ يوليو الماضي .
المؤسسة الليبية للاستثمار تبحث مع البنك الدولي امكانية توظيف الاموال المجمدة واستثمارها .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا