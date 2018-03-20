جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر يداهم المشجر رقم (5) .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 12:02:00
بنغازى 20 مارس 2018 (وال ) .. أوقف جهاز الشرطة الزراعية بالجبل
الأخضر العابثين من ضعاف النفوس على الموقع الزراعي ( المشجر رقم (5)
الواقع شرق اسلنطة.
حيث قام افراد الدورية بوقف سطو واستيلاء بعض المواطنين على المشجر .
وكان قطاع الزراعة قد وجه نداء استغاثة عاجل إلى جهاز الشرطة الزراعية
وكل الجهات الأمنية لإيقاف التعدي على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه
والمشجر بالصنوبر .
يذكر أن مشجر الصنوبر الواقع غرب منطة اسلنطة جنوب الطريق العام
والمعروف باسم مركز تجييش اسلنطة هو من المشجرات الواقعة غرب منطقة
اسلنطة تبلغ مساحته (5) هكتارات تقريبا.
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