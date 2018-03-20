جهاز الشرطة الزراعية بالجبل الأخضر يداهم المشجر رقم (5) .





بنغازى 20 مارس 2018 (وال ) .. أوقف جهاز الشرطة الزراعية بالجبل

الأخضر العابثين من ضعاف النفوس على الموقع الزراعي ( المشجر رقم (5)

الواقع شرق اسلنطة.

حيث قام افراد الدورية بوقف سطو واستيلاء بعض المواطنين على المشجر .

وكان قطاع الزراعة قد وجه نداء استغاثة عاجل إلى جهاز الشرطة الزراعية

وكل الجهات الأمنية لإيقاف التعدي على المشجر رقم 5 بمنطقة اسلنطه

والمشجر بالصنوبر .

يذكر أن مشجر الصنوبر الواقع غرب منطة اسلنطة جنوب الطريق العام

والمعروف باسم مركز تجييش اسلنطة هو من المشجرات الواقعة غرب منطقة

اسلنطة تبلغ مساحته (5) هكتارات تقريبا.

...( وال ) ...