لقاء مرتقب بين سلاتى النصر وأهلى بنغازى .





بنغازى 20 مارس 2018م ..( وال ) يلتقي مساء اليوم الفريق الاول لكرة

السلة بنادى النصر مع سلة "الاهلي ب "ضمن اخر مباريات تصفيات كأس ليبيا

لكرة السلة، المباراة ستكون بمجمع سليمان الضراط الساعه 4:30 .. دون حضور

الجمهور الرياضي.

وفي حالة فوز فريق النصر سيتأهل الفريق إلى المباراة النهائية لكأس ليبيا

لكرة السلة مع الفريق المتأهل من المنطقة الغربية،

ويذكر ان هذا اللقاء هو "الخامس" بين الفريقين هذا الموسم .. التقى فريق

"النصر والاهلي ب" هذا الموسم في اربع مناسبات 3 في الدوري ومباراة في

الكأس وكان الفوز من نصيب سلة النصر في جميع هذه المباريات .

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