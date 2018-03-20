سيالة يلتقي بكيغالي نظيرته الجنوب افريقية .

كيغالي 20 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية " محمد سيالة " بالعاصمة الرواندية كيغالي وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا " لينديوي سيسلو " وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تسبق قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي غدا الأربعاء وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك .





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