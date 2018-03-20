مستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون المعمرة في بيت لحم.





بيت لحم 20-مارس-2018 (وال) - قطع مستوطنون اليوم الثلاثاء، المئات من

أشجار الزيتون المعمرة، في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، واستولوا

عليها.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية

لــــوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطني "بيت عاين" الجاثمة

على أراضي مواطني الجبعة، قاموا بتقطيع (300) شجرة زيتون في منطقة "واد

أبو زلطة" شرق القرية، تعود للمواطن محمد علي حمدان.

وأشار الى أن القرية تتعرض منذ فترة الى هجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنهب

الأرض وتجريفها لأطماع استيطانية.

...( وال ) ...