الضمان الاجتماعي ببنغازي يبحث صرف معاشات التقاعد العسكري .





بنغازي 20 مارس 2018 (وال )- عقد مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع غرب

بنغازي" أنور محمد الجوهري" اليوم اجتماعا لمناقشة آلية صرف معاشات

التقاعد العسكري.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الصندوق، بحضور مديري مكاتب الخدمات

الضمانية، ورؤساء الوحدات، ورئيس قسم التقاعد العسكري، مناقشة كل ما

يتعلق بمعاشات التقاعد العسكري، والوصول بها إلى التطبيق الأمثل،وتجويد

آلية انسياب حركة الملفات، وصرف المعاشات بصورة أفضل .

...( وال بنغازى )...