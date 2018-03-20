المتحدث باسم ميناء بنغازي ينفي حدوث تلوث بحري .





بنغازي 20 مارس 2018 ( وال )- نفى المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري

حدوث تلوث بالبحر ناتج عن تسرب وقود .

وقال المتحدث إن إدارة الميناء تنفي الاخبار المتناقلة بشأن حدوث

تلوث في البحر ، ناتج عن تصادم سفينة تحمل اسم "كوين زين" بالرصيف رقم

10، وإن ما حدث حادث بسيط نتج عن سوء الأحوال الجوية، دون وقوع أي أضرار

تذكر سواء بالرصيف أو في السفينة .

وأوضح التحدث أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وحدة التفتيش

البحري، وإعطاء الإذن لطاقم السفينة بصيانة الجزء المتضرر، وهو ثقب بسيط

فى خزان المياه .

وطالب كافة وسائل الإعلام المختلفة ، بتقصي الحقائق وعدم نقل أي

أخبار إلا بعد التأكد من صحتها وصدورها من قبل إدارة الميناء .