شركة البريقة : ضبط أكثر من 15 الف اسطوانة غاز مخالفة .





طرابلس 20 مارس 2018 ( وال )- كشف رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز

بشركة البريقة لتسويق النفط " ميلاد الهجرسي " عن ضبط أكثر من 15000

اسطوانة غاز غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة الماضية من قبل لجان

التفتيش بالشركة.

وناشد " الهجرسي " في تصريح صحفي كل الجهات المسؤولة فيما يتعلق

بالحدود البرية ، والموانىء البحرية لمنع تدفق هذه الاسطوانات إلى داخل

الدولة ، موضحا انها تورد بغير علم شركة البريقة ، وأثرت على ارصدة

مستودعاتها من الغاز .

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