شركة البريقة : ضبط أكثر من 15 الف اسطوانة غاز مخالفة .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 11:13:00
طرابلس 20 مارس 2018 ( وال )- كشف رئيس مكتب توزيع الوقود والغاز
بشركة البريقة لتسويق النفط " ميلاد الهجرسي " عن ضبط أكثر من 15000
اسطوانة غاز غير مطابقة للمواصفات خلال الفترة الماضية من قبل لجان
التفتيش بالشركة.
وناشد " الهجرسي " في تصريح صحفي كل الجهات المسؤولة فيما يتعلق
بالحدود البرية ، والموانىء البحرية لمنع تدفق هذه الاسطوانات إلى داخل
الدولة ، موضحا انها تورد بغير علم شركة البريقة ، وأثرت على ارصدة
مستودعاتها من الغاز .
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