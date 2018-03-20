اجتماع يبحث إحياء مهرجان سياحي سنوي ببلدية تاجوراء.





تاجوراء 20 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس الهيأة العامة للسياحة

بحكومة الوفاق الوطني، خيضر بشير مالك، بطرابلس مع أعضاء المجلس البلدي

تاجوراء، بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة.

وبحث الاجتماع آليات التعاون بين الهيئة وبلدية تاجوراء، والاستفادة

من المواقع والمزارات السياحية المنتشرة في نطاق حدودها، واتفق الطرفان

على تنظيم وإحياء مهرجان سياحي سنوي، والاستفادة من المواقع السياحية في

تنشيط حركة السياحة الداخلية، واستثمار المقومات السياحية بالبلدية.

وتعد شواطىء بلدية تاجوراء الواقعة شرق مدينة طرابلس، مقصداً للاصطياف

خلال فصل الصيف، وتنتشر بها عددا من المواقع الثقافية، بمافي ذلك ( فيلا

النيردات الأثرية ، وجامع مراد آغا التاريخي، وفوار تاجوراء الاستشفائي،

الذي يقصده عدد من المواطنين للاسترخاء والعلاج .

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