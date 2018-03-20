الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة.





طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة خلال

الثلاثة الأيام القادمة على ليبيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً

للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

تقلبات جوية متوقعة يوم الغد على مناطق شرق ليبيا مصحوب بارتفاع ملحوظ

لدرجات الحرارة ورياح جنوبية نشطة الى قوية مثيرة للاثربة والغبار وهبوط

للرؤية الافقية مع احتمالية سقوط امطار يوم الخميس على مناطق الشمال

الغربى .



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء يوم الغد مع فرصة سقوط أمطار

خفيفة ومتفرقة من يوم الخميس قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية احيانا

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 22- 29 ) درجة مئوية تتحول يوم الغد الى

شمالية شرقية فشمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع انخفاض ملحوظ من

يوم الغد .



*بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده .

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى

معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (18-26) درجة مئوية

وتصل الى (31) درجة مئوية على جالو والجغبوب تتحول يوم الغد الى جنوبية

شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تصل سرعتها الى (50) كلم/ساعة مثيرة

للاثربة والغبار وهبوط للرؤية الافقية وتسجل ارتفاع ملحوظ من يوم الغد

على اغلب المناطق حيث تتراوح مابين (35-40) درجة مئوية على مناطق الخليج

-بنغازي والدواخل .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة .

السماء صافية تتكاثر يوم الخميس على غدامس - الحمادة ومناطق الجفرة

والرياح متغيرة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعةدرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 31- 35 ) درجة مئوية ولا تتجاوز (29)درجة

مئوية على غدامس-الحمادة ومناطق الجفرة تتحول يوم الغد الى جنوبية غربية

معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للاثربة والرمال وهبوط للرؤية الافقية مع

ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق وانخفاض يوم الخميس .



*الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العالية يوم الغد والرياح جنوبية شرقية

الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما تسبب فى اثارة

الاتربة والرمال وهبوط للرؤية الافقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

مابين ( 33 - 35 ) درجة مئوية وتسجل ارتفاع يوم الغد .

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