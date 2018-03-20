المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA تباشر عملها في مدينة سرت .





سرت 20 مارس 2018 (وال ) _ باشرت المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA

عملها في مدينة سرت بنزع الالغام والمخلفات الحربية

المنتشرة بالمدينة وضواحيها.

والتقى خبراء سرية نزع الالغام التابعة لقوة حماية وتأمين سرت مع

فريق المنظمة الدولية DCA للتشاور على الية العمل بينهما فى نزع

الالغام من مختلف الاحياء ومناطق مدينة سرت

ويذكر أن المجلس المحلى خليج السدرة كرم مؤخرا عددا من خبراء الهندسة

العسكرية المكلفين من المجلس العسكري البريقة لإزالة مخلفات حرب التحرير

من مناطق رأس الانوف والنوفلية وبن جواد والوادى الاحمر وأبوسعدة وخليج

السدرة .

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