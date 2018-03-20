المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA تباشر عملها في مدينة سرت .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 10:47:00
سرت 20 مارس 2018 (وال ) _ باشرت المنظمة الدولية لنزع الالغام DCA
عملها في مدينة سرت بنزع الالغام والمخلفات الحربية
المنتشرة بالمدينة وضواحيها.
والتقى خبراء سرية نزع الالغام التابعة لقوة حماية وتأمين سرت مع
فريق المنظمة الدولية DCA للتشاور على الية العمل بينهما فى نزع
الالغام من مختلف الاحياء ومناطق مدينة سرت
ويذكر أن المجلس المحلى خليج السدرة كرم مؤخرا عددا من خبراء الهندسة
العسكرية المكلفين من المجلس العسكري البريقة لإزالة مخلفات حرب التحرير
من مناطق رأس الانوف والنوفلية وبن جواد والوادى الاحمر وأبوسعدة وخليج
السدرة .
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