اختصار المناورات العسكرية الاميريكية الكورية الجنوبية لمدة شهر .





سيول 20 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية

الثلاثاء ان مدة المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستختصر

لمدة شهر، وذلك في الوقت الذي يتأكد فيه الانفراج الدبلوماسي مع الشمال.

وصرح متحدث باسم الوزارة ان المناورات الاساسية "فول ايغل" ستستمر

"لمدة شهر في ابريل بسبب تأجيلها نتيجة الالعاب الاولمبية الشتوية

وبالنظر الى جدول اعمال كل من الجيشين".

وكانت متحدثة باسم الوزارة قالت في وقت سابق ان المناورات ستستأنف

"في الاول من ابريل بمقياس مماثل للسنوات السابقة".

ولن تشارك أي حاملة طائرات في المناورات التي تشمل عشرات الاف الجنوب

وتشكل مصدرا للتوتر مع بيونغ يانغ التي تعتبرها محاكاة لعملية اجتياح

للشمال.

في المقابل، ستبدأ مناورات "كي ريزولف" التي تستند على عمليات محاكاة

معلوماتية خلال الاسبوع المقبل.

وكانت سيول أعلنت مؤخرا امكان عقد قمة بين الرئيس الاميركي دونالد

ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون قبل نهاية مايو المقبل، أكدها

ترامب لكن كوريا الشمالية لم تفعل ذلك.