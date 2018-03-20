اختتام فعاليات ورشة عمل حول تغطية وسائل الإعلام لقضايا حقوق الإنسان بمدينة غريان .





غريان 20 مارس 2018م ( وال )- اختتمت خلال اليومين الماضيين بفندق

الرابطة بمدينة غريان فعاليات ورشة عمل حول المعايير والأخلاقيات المهنية

لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان ، ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض ، وذلك

ضمن برنامج التمكين الحقوقي .

وشارك في فعاليات الورشة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة

بالتعاون مع "تجمع الإعلاميين" بغريان "ستة عشرة" إعلامياً من وسائل

إعلامية متعددة بمدينة غريان .

وقد تناولت الورشة التي أدارها المدرب "رضاء فحيل البوم" ، ورئيس

المركز الليبي لحرية الصحافة "محمد الناجم" العديد من المحاضرات حول

المبادئ والمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان ، والقيم الصحفية ، ودور

الصحافة في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .

وخُصص اليوم الختامي للورشة للتدريب على كتابة التقارير الصحفية ، حيث

قُسم المشاركون في الورشة إلى أربعة مجموعات لإعداد واستعراض أربعة

تقارير صحفية في مواضيع مختلفة تناولت عناوين : "ذوي الاحتياجات الخاصة

بين إهمال الدولة وثقافة المجتمع" ، و"زواج الليبية بغير ليبي نظرة دونية

وحقوق منقوصة" ، و"هجرة الأحداث وضعف الدولة وغياب القانون وفقد الأطفال

لحقوقهم" ، و"رياضة المرأة الليبية بين التحديات والصعوبات" .

... ( وال غريان )....