اختتام فعاليات ورشة عمل حول تغطية وسائل الإعلام لقضايا حقوق
الإنسان بمدينة غريان .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 10:35:00
غريان 20 مارس 2018م ( وال )- اختتمت خلال اليومين الماضيين بفندق
الرابطة بمدينة غريان فعاليات ورشة عمل حول المعايير والأخلاقيات المهنية
لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان ، ومناهضة خطاب الكراهية والتحريض ، وذلك
ضمن برنامج التمكين الحقوقي .
وشارك في فعاليات الورشة التي نظمها المركز الليبي لحرية الصحافة
بالتعاون مع "تجمع الإعلاميين" بغريان "ستة عشرة" إعلامياً من وسائل
إعلامية متعددة بمدينة غريان .
وقد تناولت الورشة التي أدارها المدرب "رضاء فحيل البوم" ، ورئيس
المركز الليبي لحرية الصحافة "محمد الناجم" العديد من المحاضرات حول
المبادئ والمفاهيم العالمية لحقوق الإنسان ، والقيم الصحفية ، ودور
الصحافة في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان .
وخُصص اليوم الختامي للورشة للتدريب على كتابة التقارير الصحفية ، حيث
قُسم المشاركون في الورشة إلى أربعة مجموعات لإعداد واستعراض أربعة
تقارير صحفية في مواضيع مختلفة تناولت عناوين : "ذوي الاحتياجات الخاصة
بين إهمال الدولة وثقافة المجتمع" ، و"زواج الليبية بغير ليبي نظرة دونية
وحقوق منقوصة" ، و"هجرة الأحداث وضعف الدولة وغياب القانون وفقد الأطفال
لحقوقهم" ، و"رياضة المرأة الليبية بين التحديات والصعوبات" .
... ( وال غريان )....