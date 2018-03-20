دورة تدريبية ينظمها مركز تطوير الاعلام الجديد بسرت.

سرت 20 مارس 2018 (وال)_ انطلقت بسرت دورة تدريبية في مجال

الاعلام المسموع نظمها مركز تطوير الاعلام الجديد بالتعاون مع مفوضية

المجتمع المدنى .

وستتناول الدورة التدريبية على مدى اسبوع بالشرح والتطبيقات العملية مجالات الاعلام المسموع واساسيات العمل الاذاعي المسموع ، واخلاقيات المهنة والعمل الاذاعى .

كما ستتناول الدورة اساسيات المذيع الناجح .. وادارة الحوارات .. واللقاءات الاذاعية .

ويشارك في الدورة اربعة عشر متدربا من أقسام الاعلام بالدوائر الحكومية

والمؤسسات والجمعيات بمدينة سرت .

...(وال _سرت)..