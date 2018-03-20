دورة تدريبية ينظمها مركز تطوير الاعلام الجديد بسرت.الثلاثاء ، 20-03-2018 - 10:35:00

سرت 20 مارس 2018 (وال)_ انطلقت بسرت دورة تدريبية في مجال
الاعلام المسموع نظمها مركز تطوير الاعلام الجديد بالتعاون مع مفوضية
المجتمع المدنى .
وستتناول الدورة التدريبية على مدى اسبوع بالشرح والتطبيقات العملية مجالات الاعلام المسموع واساسيات العمل الاذاعي المسموع ، واخلاقيات المهنة والعمل الاذاعى .
كما ستتناول الدورة اساسيات المذيع الناجح .. وادارة الحوارات .. واللقاءات الاذاعية .
ويشارك في الدورة اربعة عشر متدربا من أقسام الاعلام بالدوائر الحكومية
والمؤسسات والجمعيات بمدينة سرت .
...(وال _سرت)..

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