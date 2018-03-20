نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .







طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .



*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.

السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم مع احتمال سقوط امطار خفيفة على

ساحل زواره وطرابلس ، الريح شرش يتحول يوم الغد الى شلوق على طول الساحل

بينما يكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين

(05 - 20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على ساحل مصراتة وسرت ،

إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل مساء اليوم الى(1.50)متر

على ساحل مصراتة وسرت ، البحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب اليوم على

ساحل مصراتة وسرت ، درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ،

الرؤيـة جيدة



*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر ، الريح شلوق

صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق بينما يكون باش يتحول تدريجيا الى بحري

على باقي الساحل سرعته مابين(05-20) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(0.50-1.50) متر يصل مساء اليوم الى(1.75)متر ساحل شحات ، البحر خفيف

الموج إلى قليل الإضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة

مئوية ، الرؤيـة جيدة.

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