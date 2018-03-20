نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 10:37:00
طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
*الساحل الممتد من رأس جدير إلى سرت.
السماء قليلة السحب تتكاثر صباح اليوم مع احتمال سقوط امطار خفيفة على
ساحل زواره وطرابلس ، الريح شرش يتحول يوم الغد الى شلوق على طول الساحل
بينما يكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل مصراتة وسرت سرعته مابين
(05 - 20) عقدة تصل مساء اليوم الى (25) عقدة على ساحل مصراتة وسرت ،
إرتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.25) متر يصل مساء اليوم الى(1.50)متر
على ساحل مصراتة وسرت ، البحر خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب اليوم على
ساحل مصراتة وسرت ، درجة حرارة سطح البحر مابين (14-16) درجة مئوية ،
الرؤيـة جيدة
*الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على ساحل الجبل الاخضر ، الريح شلوق
صباح اليوم على ساحل درنة وطبرق بينما يكون باش يتحول تدريجيا الى بحري
على باقي الساحل سرعته مابين(05-20) عقدة ، إرتفاع الموج يتراوح ما بين
(0.50-1.50) متر يصل مساء اليوم الى(1.75)متر ساحل شحات ، البحر خفيف
الموج إلى قليل الإضطراب ، درجة حرارة سطح البحر مابين (16-17) درجة
مئوية ، الرؤيـة جيدة.
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