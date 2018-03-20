الخدمات الصحية طرابلس تستعد لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية.الثلاثاء ، 20-03-2018 - 10:12:00



طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) تستعد ادارة الخدمات الصحية طرابلس
لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس
.
حيث تواصل الدورات التدريبية للبرنامج الوطني للصحة المدرسية تحت
إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بمسرح مدرسة الرازي الثانوية للبنات .
وشملت الدورات التدريبية الأخصائيات الاجتماعيات والمشرفات الصحيات
بالمدارس والمشاركات بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية ببلديات طرابلس ..
وتناولت المحاضرات البرنامج الوطني للصحة المدرسية واهميته .
وشارك بإلقاء المحاضرات :-
الدكتور نبيل السوداني والدكتورة نادية ضبيع وهم من إدارة الأمراض
المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وحضر هذه الدورات الدكتور " أحمد القراري" مدير مكتب الرعاية الصحية
الأولية ،وحسن إبراهيم مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ،
والصادق البهيليل مشرف الصحة المدرسية والتطعيمات بطرابلس .
...( وال ) ...

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