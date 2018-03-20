الخدمات الصحية طرابلس تستعد لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية.





طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) تستعد ادارة الخدمات الصحية طرابلس

لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات التعليمية طرابلس

.

حيث تواصل الدورات التدريبية للبرنامج الوطني للصحة المدرسية تحت

إشراف مكتب الرعاية الصحية الأولية بمسرح مدرسة الرازي الثانوية للبنات .

وشملت الدورات التدريبية الأخصائيات الاجتماعيات والمشرفات الصحيات

بالمدارس والمشاركات بالبرنامج الوطني للصحة المدرسية ببلديات طرابلس ..

وتناولت المحاضرات البرنامج الوطني للصحة المدرسية واهميته .

وشارك بإلقاء المحاضرات :-

الدكتور نبيل السوداني والدكتورة نادية ضبيع وهم من إدارة الأمراض

المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحضر هذه الدورات الدكتور " أحمد القراري" مدير مكتب الرعاية الصحية

الأولية ،وحسن إبراهيم مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي ،

والصادق البهيليل مشرف الصحة المدرسية والتطعيمات بطرابلس .

...( وال ) ...