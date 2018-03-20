سيالة يلتقي بكيغالي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .



كيغالي 20 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة رئيس

مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ (

18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تسبق قمة رؤساء دول وحكومات

الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي غد

الأربعاء .

وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات

و المستجدات الأخيرة بالمنطقة و تبادلا وجهات النظر حول الشؤون الدولية

والإقليمية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الحالي في ليبيا

والتطورات السياسية في الملف الليبي .





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