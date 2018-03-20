سيالة يلتقي بكيغالي رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي .
الثلاثاء ، 20- 03- 2018 - 10:12:00
كيغالي 20 مارس 2018 ( وال ) - التقى وزير الخارجية محمد سيالة رئيس
مفوضية الإتحاد الأفريقي موسى فكي وذلك على هامش اجتماعات الدورة الــ (
18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تسبق قمة رؤساء دول وحكومات
الاتحاد الأفريقي الاستثنائية التي ستحتضنها العاصمة الرواندية كيغالي غد
الأربعاء .
وبحسب المكتب الإعلامي للوزارة فقد استعرض الجانبان خلال اللقاء التطورات
و المستجدات الأخيرة بالمنطقة و تبادلا وجهات النظر حول الشؤون الدولية
والإقليمية محل الاهتمام المشترك بالإضافة إلى الوضع الحالي في ليبيا
والتطورات السياسية في الملف الليبي .
... ( وال )...