أسعار النفط ترتفع بفعل توترات في الشرق الأوسط وتراجع إنتاج فنزويلا.





سنغافورة 20 مارس 2018 ( وال) - ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة

اليوم الثلاثاء مدعومة بالتوترات في الشرق الأوسط ومخاوف من تفاقم هبوط

إنتاج فنزويلا.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في التعاملات الآجلة 62.62 دولار

للبرميل بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش مرتفعا 56 سنتا، أو ما يعادل

0.9 بالمئة، عن مستوى الإغلاق السابق.

وبلغ خام برنت في التعاملات الآجلة 66.61 دولار للبرميل مرتفعا 56 سنتا،

أو 0.9 بالمئة.

وقال سوكريت فيجاياكار مدير استشارات الطاقة في تريفكتا في مذكرة

”التوترات بين السعودية وإيران قدمت شيئا من الدعم للأسعار“.

كما لقيت الأسواق دعما من القلق بشأن تراجع إنتاج فنزويلا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن من الواضح أن فنزويلا

”معرضة لتراجع سريع“ في الإنتاج وأن مثل هذا الأمر قد يتسبب في حدوث عجز

في الأسواق العالمية.

وأدت الأزمة الاقتصادية في فنزويلا إلى انخفاض إنتاج البلاد بأكثر من

النصف منذ بداية 2005 ليهبط دون المليوني برميل يوميا.

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