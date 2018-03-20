سيالة لــــ ( وال ) : المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يعتمد مشروع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية .

كيغالي 20 مارس 2018 ( وال ) - اختتمت مساء أمس بالعاصمة الرواندية

كيغالي اجتماعات الدورة الــ ( 18 ) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

والتي ترأس إحدى جلساتها محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني . وأكد سيالة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية - أن هذه الاجتماعات كانت ناجحة حيث أبدت الدول الإفريقية حرصها وتأييدها لتحقيق حلم الآباء

المؤسسين للاتحاد الإفريقي في إنشاء السوق الإفريقية الواحدة ليس فقط للسلع بل أيضا للخدمات كما أبدت أهمية خاصة للاستثمارات الإفريقية الإفريقية . وأعلن أن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اعتمد في ختام اجتماعاته مشروع الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ، كما اعتمد إعلان كيغالي بهذا الشأن ، وأيضا تم اعتماد مقررا بشأن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية جديدة تحل محل اتفاقية كوتونو التي حلت محل اتفاقية لومي بشأن التعاون بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي . وأشار سيالة في ختام تصريحه لـــ ( وال ) الى أن هذه المقررات ستعرض على قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي ستحتضنها العاصمة الرواندية

كيغالي غد الأربعاء .



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