بعثة الأمم المتحدة ترحب باللقاء الثاني لعمداء البلديات وتدعو الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .



طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

باللقاء الثاني لعمداء بلديات ليبيا الذي عقد في طرابلس يومي 18 و 19

مارس الجاري .

وعبرت البعثة في بيان لها على صفحتها الالكترونية عن سرورها بالحضور

الكبير من العمداء ومن مختلف المناطق الليبية ، مؤكدة تشجيعها لجميع

اللقاءات التي تجمع الأطراف الليبية بهدف إصلاح أحوال البلاد والجهود

المبذولة في هذا المجال .

ودعا بيان البعثة الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية التاريخية للخروج

بليبيا من الوضع الانتقالي إلى عهد المؤسسات المستقرة التي تستحقها

البلاد.





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