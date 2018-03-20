بعثة الأمم المتحدة ترحب باللقاء الثاني لعمداء البلديات وتدعو الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .الثلاثاء ، 20-03-2018 - 10:04:00

بعثة الأمم المتحدة ترحب باللقاء الثاني لعمداء البلديات وتدعو الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية للخروج بليبيا من المرحلة الانتقالية .
طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
باللقاء الثاني لعمداء بلديات ليبيا الذي عقد في طرابلس يومي 18 و 19
مارس الجاري .
وعبرت البعثة في بيان لها على صفحتها الالكترونية عن سرورها بالحضور
الكبير من العمداء ومن مختلف المناطق الليبية ، مؤكدة تشجيعها لجميع
اللقاءات التي تجمع الأطراف الليبية بهدف إصلاح أحوال البلاد والجهود
المبذولة في هذا المجال .
ودعا بيان البعثة الأطراف كافة إلى التماس المسؤولية التاريخية للخروج
بليبيا من الوضع الانتقالي إلى عهد المؤسسات المستقرة التي تستحقها
البلاد.


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