الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بعين زارة.





عين زارة 20 مارس 2018 ( وال ) ... تتواصل الاستعدادات بالمجلس

البلدي عين زارة لانطلاق الحملة الوطنية للصحة المدرسية بمختلف المؤسسات

التعليمية في نطاق مراقبة تعليم عين زارة.

حيث عقد اجتماع ضم مدير مكتب الخدمات الصحية ببلدية عين زارة ومدير

مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية بمراقبة التعليم عين زارة

ومشرفي فرق العمل المكلفين بالحملة الوطنية للصحة المدرسية .

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة الاستعدادات لانطلاق الحملة وتوزيع

المدارس على فرق العمل المكلفة.

وتستهدف الحملة الوطنية للصحة المدرسية تلاميذ الصف الثالث

الابتدائي بالمدارس الواقعة بنطاق بلدية عين زارة.

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