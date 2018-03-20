حفل تكريم بالمؤسسة الوطنية للنفط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.





طرابلس 20 مارس 2018 ( وال ) - نظمت المؤسسة الوطنية للنفط احتفالية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة رئيس مجلس الإدارة المهندس ، مصطفى

صنع الله ، ومدراء الادارات والاقسام وحشد من موظفي وموظفات مختلف

الإدارات بالمؤسسة.

وتم خلال هذه الاحتفالية تكريم عدد من الموظفات المتميزات من مختلف

الإدارات .. حيث قدمت شهادات التقدير والدروع للموظفات المتميزات

والمتقاعدات ممن ساهمن طوال سنوات في العمل بالمؤسسة الوطنية للنفد

والشركات النفطية .



واكد المهندس مصطفى صنع الله خلال كلمة له : على دور المرأة على مر

العصور في بناء الوطن ومساهمتها في صنع التاريخ واقامة الحضارات. مشيراً

إلى ان ديننا الحنيف كرم المرأة، ومنحها الحقوق والواجبات التي تضمن لها

حياة كريمة.

وأشاد المهندس مصطفى صنع الله بدور المرأة الليبية في النهوض بمختلف

المجالات ولاسيما في قطاع النفط والغاز ..مثمنا الدور الكبير للمرأة

الليبية في المحافظة على أداء أعمالها بكل تفان واخلاص .

...( وال ) ...