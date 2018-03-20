الأمم المتحدة: 13 مليون شخص في الكونغو بحاجة لمساعدات.





نيويورك 20 مارس 2018 ( وال) - حذررئيس الشؤون الإنسانية في الأمم

المتحدة " مارك لوكوك"، من تضاعف الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن الصراع

الداخلي فيالكونغو الديمقراطية، حيث بلغ عدد المحتاجين إلى المساعدة

الإنسانية خلال العام الماضي 13 مليون شخص.

وقال "لوكوك" في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، ان أكثر من 4.6 مليون طفل

يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 2.2 مليون يعانون من سوء التغذية

الحاد والوخيم في ظل أوسع انتشار للأوبئة التي تشهدها البلاد، بما في ذلك

أسوأ تفش للكوليرا منذ 15 عاما، مشيرا أيضا إلى تفشي العنف الجنسي، الذي

لا يتم الإبلاغ عن معظمه، ويقع الكثير منه ضد الأطفال.

وعن الوضع الإنساني، قال لوكوك "بدون مساعدة إنسانية، ستكون الأمور أسوأ

بكثير. في عام 2017، تمكنت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني من

الوصول إلى أكثر من 4.2 مليون شخص لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة

للحياة. وهذا العام نهدف إلى الوصول إلى 10.5 مليون شخص".

وأضاف " لوكوك" ان الوكالات الإنسانية تواصل تقديم المساعدات رغم

استمرار انعدام الأمن والعوائق البيروقراطية، في إشارة إلى عمليات اختطاف

عمال الإغاثة في الأسابيع الأخيرة في تنجانيقا. ولكن على الرغم من ذلك

يوسع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من نطاق استجابته ويعزز من حضوره

الميداني، ولكن نقص التمويل يبقى العائق الأكبر.

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