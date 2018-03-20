اجتماع لجنة حصر ومتابعة العمالة الوافدة ببنغازي .





بنغازي 20 مارس 2018 ( وال ) ... تواصل لجنة حصر ومتابعة العمالة

الوافدة ببنغازي عملها لحصر العمالة لدى أصحاب النشاطات الاقتصادية.

وقال عضو لجنة حصر ومتابعة العمالة الوافدة بجهاز الحرس البلدي بنغازي،

نقيب حسين الربيعي إن اللجنة تواصل عملها حاليا بتنظيم وحصر العمالة ..

وأن اللجنة تضم الحرس البلدي، والمخابرات العامة، والقوى العاملة، غرفة

التجارة، وإدارة البحث الجنائي ، والجوازات ،بالإضافة إلى جهاز الهجرة

غير الشرعية، وقسم التحاليل.

ويتركز عمل اللجنة على تنظيم العمالة باجراءات قانونية من كشف طبي وأخذ

البصمات وتخزين هذه البيانات بمنظومة خاصة.

ومنحه بطاقة الحصر، وهى تعد إثبات شخصي له.

ودعا عضو لجنة الحصر أرباب الأعمال لجميع الأنشطة الاقتصادية ضرورة

تسوية أوضاعهم لدى لجنة حصر ومتابعة واستجلاب العمالة الأجنبية الوافدة.

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